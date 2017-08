Wozniacki te sterk voor Pliskova

Tennisster Caroline Wozniacki heeft vrijdag op het toernooi van Toronto de nummer één van de plaatsingslijst, Karolina Pliskova uitgeschakeld. De Deense, een voormalig nummer één van de wereld, was in drie sets de baas over de huidige aanvoerster van de wereldranglijst uit Tsjechië: 7-5 6-7 (3) 6-4.

Wozniacki is de nummer zes van de plaatsingslijst in de Canadese metropool. Ze neemt het in de halve finale op tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Sloane Stephens en de Tsjechische Lucie Safarova.