Amerika de meeste plakken, Oranje zestiende

De Verenigde Staten zijn de grote winnaar van de WK atletiek in Londen. De Amerikaanse atleten wonnen tien keer goud, elf keer zilver en negen keer brons, in totaal dertig plakken. Daarmee voert de VS met afstand de medaillespiegel aan.

Kenia volgt op de tweede plaats met elf plakken (vijf keer goud, twee keer zilver en vier keer brons). Zuid-Afrika staat derde met zes medailles (drie goud, één zilver en twee keer brons).

Nederland eindigt op de zestiende plaats met één keer goud en drie keer brons. Oranje deelt die positie met Jamaica.

De WK in Londen trokken de afgelopen tien dagen een recordaantal van meer dan 700.000 bezoekers, maar de Britse atleten grossierden niet in medailles. Meer dan de zesde plaats zat er niet in met twee goud, drie zilver en één brons.