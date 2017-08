Federer in finale Montreal tegen Zverev

Alexander Zverev is de tegenstander van Roger Federer in het Masterstoernooi van Montreal. De Duitse tennisser bereikte zaterdagavond de finale door de Canadees Denis Shapovalov in twee sets te verslaan: 6-4 7-5. Shapovalov had eerder in het toernooi gestunt door Rafael Nadal uit te schakelen.

Federer versloeg in zijn halve finale Robin Haase. Dat gebeurde eveneens in twee sets: 6-3 7-6 (5). De 20-jarige Zverev en de zestien jaar oudere Federer speelden drie keer eerder tegen elkaar. Twee keer won Federer.