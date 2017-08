Wozniacki treft overtuigende Svitolina

De finale van het tennistoernooi van Toronto gaat zondag tussen de Deense Caroline Wozniacki en Elina Svitolina. De Oekraïense bereikte in de Canadese stad zaterdag de eindstrijd door de Roemeense titelverdedigster Simona Halep te verslaan. Svitolina deed dat bijzonder overtuigend: 6-1 6-1.

Wozniacki, die het toernooi in 2010 won, was eerder op de dag te sterk geweest voor de Amerikaanse Sloane Stephens in 6-2 6-3. De Deense voormalig nummer één van de wereld speelde twee keer eerder tegen Svitolina. Beide keren won de Oekraïense, die in de kwartfinales Wimbledonkampioene Garbiñe Muguruza uitschakelde.