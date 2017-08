Froome met Poels op jacht naar dubbel

Chris Froome gaat vanaf zaterdag op jacht naar zijn eerste eindzege in de Ronde van Spanje. De Britse winnaar van de Tour krijgt onder meer steun van de Nederlander Wout Poels, die tot zijn teleurstelling buiten de selectie werd gelaten voor de Ronde van Frankrijk.

Naast Froome en Poels begint Team Sky met de Brit Ian Stannard, de Duitser Christian Knees, de Spanjaarden David Lopez en Mikel Nieve en de Italianen Gianni Moscon, Salvatore Puccio en Diego Rosa aan de Vuelta.

Froome eindigde in 2011, 2014 en 2016 als tweede in de Ronde van Spanje, en in 2012 werd hij vierde. Dit jaar hoopt hij voor het eerst de ‘dubbel’ te pakken. Als de Brit daarin slaagt, is hij de derde renner ooit die in hetzelfde jaar de Tour en de Vuelta op zijn naam schrijft. De Fransen Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978) gingen hem voor. Beide keren vond de Ronde van Spanje plaats in de lente, dus voor de Tour.

De viervoudig Tourwinnaar is optimistisch over zijn kansen in Spanje. ,,Drie keer ben ik al tweede geworden, maar voor deze editie heb ik een goed gevoel. Het lijkt alsof we dit jaar meer op missie zijn, dit seizoen mikken op de dubbel is een grote motivatie geweest. Ik denk niet dat we ooit met een sterker team naar de Vuelta zijn gegaan”, aldus Froome. ,,Ik houd van deze koers, maar ze is meedogenloos. Er zijn veel meer bergen dan in de Tour en de omstandigheden zijn zwaarder. Medio augustus is het in Spanje normaal dat het kwik stijgt tot boven de veertig graden. De Vuelta is een erg agressieve wedstrijd waarin pittig wordt gekoerst, wat het aantrekkelijk maakt voor de fans.”

De 72e editie van de Vuelta start zaterdag met een ploegentijdrit van 13,7 kilometer in het Franse Nîmes.