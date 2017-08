Nibali klaar voor Vuelta

NÎMES (ANP)- Vincenzo Nibali start zaterdag als kopman van Bahrain-Merida in de Ronde van Spanje. ,,Ik heb hard gewerkt en ben er klaar voor”, zei de 32-jarige Italiaan, winnaar van de Vuelta in 2010. Bij zijn laatste deelname werd hij al vroeg uit koers gezet nadat hij door aan een auto te hangen na een val was teruggekeerd in het peloton.

Nibali werd dit jaar derde in de door Tom Dumoulin gewonnen Ronde van Italië. Sindsdien reed hij alleen nog de nationale wegrace van Italië en de Ronde van Polen. ,,Er staat een sterk deelnemersveld in Spanje en het parcours is veeleisend. Aan de kleine verschillen in de Giro en de Tour zie je dat je geen moment mag verslappen. Er zijn veel bergritten, maar de 40 kilometer lange tijdrit kan ook zomaar beslissend zijn.”

De ploeg mist ervaren krachten als Ion Izagirre, Ramunas Navardauskas en Kanstantsin Sioetsoe. Daardoor krijgen jonge renners als de Sloveen Domen Novak en Antonio Nibali, de jongere broer van de kopman, een kans.

Selectie Bahrain: Valerio Agnoli, Manuele Boaro, Ivan Cortina, Javier Moreno, Antonio Nibali, Vincenzo Nibali, Domen Novak, Franco Pellizotti, Giovanni Visconti.