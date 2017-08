Nadal: heel mooi om weer nummer een te zijn

Alle tegenslag van de laatste jaren ten spijt is tennisser Rafael Nadal weer de nummer één van de wereld. ,,Heel speciaal om terug te zijn op die plek”, sprak de Spanjaard, in aanloop naar het toernooi van Cincinatti. Op 6 juni 2014 stond hij voor het laatst op één. Door een onnodige nederlaag liet hij vorige week de kans om terug te keren aan de top van de ranking nog liggen.

Nu is het zover, omdat Roger Federer zich afmeldde voor Cincinatti en daardoor op dit moment geen aanspraak op de positie kan maken. ,,Zijn afwezigheid is slecht nieuws voor het evenement, maar goed voor mij”, sprak Nadal. ,,In de afgelopen drie jaar is veel gebeurd. Er waren blessures, tegenslagen, noem maar op. De passie voor het tennis ben ik nooit verloren. Daarvoor ben ik nu beloond. Dat is mooi.”

Nadal won dit seizoen al vier toernooien en stond zeven keer in een finale. ,,Het gaat geweldig”, aldus de specialist op gravel en winnaar van Roland Garros. ,,Maar ik ben niet de enige die een geweldig seizoen doormaakt. Voor Roger geldt hetzelfde. Het is ook bepaald geen uitgemaakte zaak dat ik aan het eind van het jaar nog de nummer één ben. Dat is nog een lange weg. Ik zal daarvoor tot het uiterste moeten gaan.”

In Cincinatti begint Nadal in de tweede ronde. Zijn tegenstander is de Fransman Richard Gasquet, tegen wie hij veertien keer speelde en altijd won. Ook Robin Haase doet mee. De Nederlander opent in de eerste ronde tegen de Fransman Adrian Mannarino. Haase speelde afgelopen zaterdag in Montreal nog de halve finale tegen Roger Federer.

Nadal lost Andy Murray af als nummer één. De Brit heeft wegens een blessure de laatste weken niet gespeeld.