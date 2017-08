Tennisser Raonic ook in ziekenboeg

Een kleine twee weken voor de start van de US Open zit ook de Canadese tennisser Milos Raonic in de ziekenboeg. De nummer tien van de wereldranglijst kampt met een polsblessure en trok zich daarom dinsdag terug uit het masterstoernooi van Cincinnati. Raonic had die blessure vorige week opgelopen in Montreal.

De Canadees werd voor eigen publiek al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld. Raonic reisde wel door naar Cincinnati, maar kwam daar dinsdag tot de conclusie dat hij niet voldoende hersteld is om te tennissen. ,,Heel jammer, want ik speel altijd goed in Cincinnati”, zei de winnaar van acht ATP-toernooien.

De organisatie kreeg eerder al afmeldingen binnen van Roger Federer (rug), Andy Murray (heup), Marin Cilic (lies) en Kei Nishikori (pols). Novak Djokovic en Stan Wawrinka hebben hun seizoen vanwege blessures al beƫindigd.