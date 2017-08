US Open geeft Sjarapova een wildcard

Maria Sjarapova weet zich verzekerd van deelname aan de US Open, mits ze op tijd fit is. De organisatie van het Amerikaanse grandslamtoernooi heeft de Russische tennisster een wildcard gegeven. Sjarapova maakte in april van dit jaar haar rentree na een dopingschorsing van vijftien maanden.

De voormalige nummer één van de wereld hoopte toen op een uitnodiging voor Roland Garros, maar de Fransen besloten Sjarapova geen wildcard te geven. De Russin miste vervolgens Wimbledon vanwege een spierblessure.

In de aanloop naar de US Open, het toernooi in New York dat ze in 2006 won, kampt Sjarapova met een armblessure. Met een wildcard voor het hoofdtoernooi op zak, hoeft de huidige nummer 148 van de wereld in ieder geval geen kwalificaties te spelen voor het vierde en laatste grandslamtoernooi van dit jaar.