Van Baarle langer bij Cannondale

Wielrenner Dylan van Baarle fietst ook de komende twee seizoenen voor Cannondale-Drapac. ,,We hebben een goede ploeg voor de klassiekers met Sep Vanmarcke en Sebastian Langeveld. Wij zijn met ons drieën aan iets begonnen dit jaar en zijn daar nog lang niet klaar mee”, stelt de 25-jarige voorjaarsspecialist. ,,Ik ontwikkel mij goed in de klassiekers en vond het speciaal om met Rigoberto Uran tweede te worden in de Tour.”

Van Baarle eindigde dit jaar als vierde in de Ronde van Vlaanderen en finishte een jaar eerder als zesde in de beroemde klassieker. Hij legt de lat de komende seizoenen hoger. ,,Ik wil een grote klassieker winnen”, stelt hij. ,,Dat is mijn doel en mijn grote droom. Daarnaast wil ik iets beter gaan klimmen en stiekem een Tour-etappe te winnen.”