Wawrinka na twee operaties klaar voor herstel

Het kostte twee operaties, maar nu kan tennisser Stan Wawrinka met een gerepareerde linkerknie gaan toewerken naar het nieuwe seizoen. De 32-jarige Zwitser stuurde dinsdag vanuit het ziekenhuis via Twitter een bericht de wereld in. ,,Niet de plek waar ik wil zijn, maar de tweede operatie is goed verlopen. Dat betekent dat ik kan beginnen aan mijn voorbereiding. Zie je snel, 2018”, schreef Wawrinka.

De huidige nummer vier van de wereld zette twee weken geleden al een punt achter zijn seizoen. Dat betekent dat de winnaar van vorig jaar dit keer ontbreekt op de US Open. Wawrinka kampte geruime tijd met knieproblemen, opgelopen tijdens het grasseizoen. De Zwitser vloog er op Wimbledon al in de eerste ronde uit, nadat hij een paar weken eerder op Roland Garros nog de finale had gehaald. Daarin moest Wawrinka buigen voor Rafael Nadal, die in Parijs met groot machtsvertoon ‘La D├ęcima’ veroverde.