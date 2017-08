De Jongh blijft ploegleider van Mollema

Steven de Jongh zal ook de komende twee seizoenen als ploegleider verbonden blijven aan de wielerstal van Trek-Segafredo. ,,Ik heb een aanbieding voor 2018 en 2019 gekregen, die alleen nog ondertekend moet worden. Dat gebeurt binnenkort. Ik heb het prima naar mijn zin bij dit team. Voor de toekomst zie ik genoeg sportieve mogelijkheden’’, zegt de Nederlander die afgelopen winter samen met Alberto Contador overkwam van de toen opgeheven ploeg Tinkoff.

Het is onduidelijk of er een vervanger kan worden gevonden voor de Spanjaard, die na de Vuelta afscheid neemt als coureur. ,,Afgezien van het feit dat er momenteel weinig klassementstoppers beschikbaar zijn, is het ook niet zo gemakkelijk een vergelijkbare renner te vinden die als kopman kan fungeren in een grote ronde. Alberto is iemand die altijd en overal aanvallend wil koersen, en daarbij niet schroomt om grote risico’s te nemen’’, aldus De Jongh.

Door het vertrek van de routinier blijft Bauke Mollema vooralsnog de enige kopman voor de grote ronden.