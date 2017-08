Hockeysters openen EK met zege in de regen

De Nederlandse hockeysters zijn de jacht op de Europese titel in eigen landbegonnen met een zege op Spanje. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won vrijdag de openingswedstrijd van het EK met 3-1. Het duel in het vernieuwde Wagenerstadion van Amsterdam lag ruim drie kwartier stil vanwege noodweer.

De scheidsrechter besloot de wedstrijd tijdens het vierde kwart te staken toen het begon te onweren. Veel toeschouwers hadden op dat moment de onoverdekte tribunes al verlaten vanwege de heftige regenval. Het stadion werd op last van de politie zelfs grotendeels ontruimd. Toen het noodweer was overgetrokken, mochten de fans de tribunes weer op en konden de laatste twaalf minuten worden uitgespeeld.

De ploeg van Annan aast op het toernooi voor eigen publiek op eerherstel. Oranje moest twee jaar geleden bij het EK in Engeland in de finale via shoot-outs buigen voor het gastland en dat gebeurde vorig jaar ook bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Na twee gouden olympische medailles moesten de Nederlandse hockeysters genoegen nemen met zilver.

Het betekende tevens het einde van de ‘gouden’ generatie. Ellen Hoog, Naomi van As en Maartje Paumen namen afscheid van Oranje, net als keepster Joyce Sombroek en Willemijn Bos. Eva de Goede, ook lang een vertrouwd gezicht bij Oranje, besloot een jaartje pauze te nemen.