Hogenkamp naar laatste vier in Leipzig

Tennisster Richel Hogenkamp heeft de halve finales bereikt van het ITF-toernooi in Leipzig. De nummer één van de plaatsingslijst stond ook in de kwartfinale tegen de Duitse Lea Gasparovic, die met een wildcard was toegelaten, geen set af: 6-2 6-3. Hogenkamp heeft nog altijd geen set verloren op het Duitse gravel.

De 25-jarige tennisster uit Doetinchem strijdt zaterdag met Valentina Ivachnenko uit Rusland om een plek in de finale. De Russin is als derde geplaatst. Hogenkamp won dit jaar al twee ITF-toernooien, kort achter elkaar in Tunesië en Frankrijk. Op Roland Garros bereikte ze via de kwalificaties in het hoofdtoernooi de tweede ronde. Op Wimbledon, waar de huidige nummer 97 van de wereldranglijst direct was geplaatst voor het hoofdschema, vloog Hogenkamp er meteen uit.