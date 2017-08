Minuut stilte bij hockeyduel Oranje – Spanje

Bij de hockeywedstrijd tussen de vrouwen van Nederland en Spanje, vrijdagavond tijdens de Europese titelstrijd in het Wagenerstadion in Amstelveen, wordt vooraf een minuut stilte gehouden. Dit ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in Spanje van donderdag.

,,We zijn diep bedroefd over de aanslagen. Maar juist daarom spelen we de wedstrijden hier op het EK”, zegt Santiago Deo, voorzitter van de Spaanse hockeybond op hockey.nl. De teams spelen ook met rouwbanden. Een groot deel van de Spaanse selecties, bij mannen én vrouwen, komt uit Barcelona en omgeving.