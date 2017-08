Muguruza overleeft matchpoints in Cincinnati

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza is donderdag ontsnapt aan uitschakeling op het WTA-toernooi van Cincinnati. De 23-jarige winnares van Wimbledon overleefde in haar partij tegen de Amerikaanse Madison Keys in de beslissende set drie matchpoints en pakte vervolgens zelf de winst via de tiebreak: 6-4 3-6 7-6 (3). Muguruza plaatste zich zo voor de kwartfinales, waarin ze Svetlana Koeznetsova uit Rusland treft.

De huidige nummer zes van de wereld strandde vorig jaar in Cincinnati in de halve finales, waarin ze verloor van Karolina Pliskova. De huidige nummer één van de wereld uit Tsjechië won vervolgens ook de finale en verdedigt deze week haar titel op het Amerikaanse hardcourt.

Pliskova wordt op de wereldranglijst bedreigd door Simona Halep, die in Cincinnati weer een kans heeft om de koppositie in handen te nemen. De Roemeense lost Pliskova af als nummer één als ze het toernooi wint. De huidige nummer twee van de mondiale ranglijst bereikte donderdag de laatste acht met winst op Anastasija Sevastova uit Letland (6-4 6-3).

Caroline Wozniacki, de Deense die dit seizoen al zes keer de finale bereikte maar die allemaal verloor, rekende in de derde ronde af met de Australische qualifier Ashleigh Barty: 6-4 6-2. Barty had een ronde eerder nog de Amerikaanse veterane Venus Williams verrast.