Primeur Dimitrov tegen Del Potro

Tennisser Grigor Dimitrov heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan gewonnen van Juan Martin del Potro. Het lukte hem in de derde ronde van het toernooi van Cincinnati, in zijn zesde poging. De als zevende geplaatste Bulgaar versloeg de Argentijn in twee sets, 6-3 7-5.

,,Een moeilijke tegenstander om van te winnen”, zei Dimitrov. ,,Juan heeft veel ervaring en laat zich nauwelijks nog verrassen. Ik ben blij dat het me eindelijk eens is gelukt.” Vooral de hitte in Cincinnati leek Del Potro te hinderen.

Dimitrov staat daardoor voor de achtste keer in de kwartfinale van een ATP Masterstoernooi. Zijn opponent is nu de Japanner Yuichi Sugita.