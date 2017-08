De Duitse hockeyvrouwen zijn het Europees kampioenschap in Amstelveen goed begonnen. Het team van bondscoach Jamilon Mülders versloeg zaterdag in het Wagener Stadion Schotland met 4-1. Halverwege was het 2-0.

Charlotte Stapenhorst scoorde twee keer. De overige treffers van Duitsland kwamen op naam van Pia Grambusch en Teresa Martin Pelegrina.

Duitsland, dat is ingedeeld in een andere poule dan Oranje, vervolgt het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Engeland.