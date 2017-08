Hockeyers halen uit in eerste EK-duel

De Nederlandse hockeyers hebben in de eerste groepswedstrijd bij de EK in Amsterdam de nodige indruk gemaakt. Met bij vlagen wervelend spel zette Oranje de Spaanse ploeg resoluut aan de kant: 7-1. Jubilaris Valentin Verga (150 interlands) kwam twee keer tot scoren via de stick van een tegenstander. De andere treffers van de titelhouder tegen de nummer negen van de wereld kwamen op naam van Bob de Voogd (twee), Seve van Ass, Mink van der Weerden en Mirco Pruyser.

Nederland sloot eerder deze zomer toernooien in Londen en Barcelona winnend af. Dat opgebouwde zelfvertrouwen bij Oranje liep in de laatste fase van de voorbereiding op de EK een klein deukje op. Twee oefenduels met India gingen verloren. Die twee verrassende nederlagen zorgden er wel voor dat de manschappen van Caldas scherp aan het EK begonnen.

In het eerste kwart zette de thuisploeg meteen zware druk op de Spaanse defensie. Dankzij doelman Quico Cortes bleef een Nederlandse treffer nog uit. Nederland ging in het tweede kwart in hoog tempo door. Spanje kraakte aan alle kanten en nadat twee spelers wegens fysieke overtredingen op last van de arbitrage voor langere periode naar de kant moesten, was het verzet gebroken.

Met Van der Weerden op de bank benutte aanvoerder Van Ass in de 26e minuut de derde strafcorner (1-0). Daarna ging het hard tegen slechts negen Spaanse opponenten. Via de stick van een tegenstander kreeg Verga de tweede treffer op zijn naam. Van der Weerden en Pruyser tilden de stand naar 4-0 voordat Spanje na een foutje bij Floris Wortelboer tot scoren kon komen (4-1). In het laatste, drijfnatte kwart troffen ook Verga, weer met een gelukje, en De Voogd (twee keer) doel.