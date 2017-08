Titelverdedigsters klaar bij EK beachvolleybal

Laura Ludwig en Kira Walkenhorst zijn zaterdag bij het Europees kampioenschap beachvolleybal verrassend uitgeschakeld. De Duitse titelverdedigsters gingen in de kwartfinales in Jurmala in Letland in drie sets onderuit tegen hun landgenotes Nadja Glenzke en Julia Grössner: 21-17 14-21 17-19.

Ludwig en Walkenhorst wonnen niet alleen het laatste EK, maar ook het WK en bij de Olympische Spelen.

De drie deelnemende vrouwenteams uit Nederland werden bij het EK al voor de kwartfinales uitgeschakeld.