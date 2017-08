Vos pakt leiderstrui in Noorwegen

Marianne Vos heeft de leiding genomen in de Ronde van Noorwegen. De Nederlandse wielrenster moest de winst van de tweede etappe aan de Australische Chloe Hosking laten, maar door de tweede plaats en de bijbehorende bonificatieseconden neemt ze wel de leiderstrui over van de Belgische Jolien d’Hoore.

Na 140,4 kilometer fietsen werd Ellen van Dijk derde in de massasprint nog voor D’Hoore, die als vierde over de eindstreep in Fredrikstad kwam.

De Ronde van Noorwegen, die deel uitmaakt van de WorldTour voor vrouwen, kent zondag de derde en laatste etappe. Van Svinesund wordt over een heuvelachtig parcours 156,6 kilometer gekoerst naar Halden.