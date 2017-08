Vuelta start in Frankrijk met ploegentijdrit

De 72e editie van de Ronde van Spanje begint zaterdag op Franse bodem met een ploegentijdrit in en om Nîmes. De 22 deelnemende teams van elk negen wielrenners moeten een vrijwel vlak parcours van 13,7 kilometer afleggen, met onderweg alleen een kort klimmetje, de Alto de Nîmes. De eerste ploeg start om 17.30 uur, de laatste bijna anderhalf uur later.

Alberto Contador draagt in zijn laatste grote ronde het startnummer 1. Het is een eerbetoon van de organisatie aan de 34-jarige klimmer, die de Vuelta in 2008, 2012 en 2014 won. Vorig jaar eindigde de beste Spaanse ronderenner ooit als vierde. De winnaar van toen, de Colombiaan Nairo Quintana, doet dit keer niet mee.

Contador, de kopman van Trek-Segafredo, heeft geduchte concurrentie in de strijd om de rode trui. Tourwinnaar Chris Froome doet ook mee en aast op de zeldzame ‘dubbel’, met Wout Poels als schaduwkopman bij Team Sky. Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Esteban Chaves en mogelijk ook Romain Bardet, de nummer drie van de Tour, azen eveneens op een podiumplaats. De Nederlanders Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman willen ook hoge ogen gooien.