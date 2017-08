Wielrenner Slagter naar Dimension Data

Wielrenner Tom-Jelte Slagter verhuist van Cannondale-Drapac naar de Zuid-Afrikaanse ploeg Dimension Data. De 28-jarige Groninger draagt de komende jaren het shirt van het Afrikaanse team. Voor Dimension Data rijden onder anderen de Britse sprinter Mark Cavendish en de Noorse kampioen Edvald Boasson Hagen.

Slagter komt uit de opleiding van de voormalige Rabobankploeg, waarvoor hij ook debuteerde als prof. Hij maakte in 2013 naam door de Tour Down Under te winnen. Via Belkin, de opvolger van Rabobank, belandde hij in 2014 bij de Amerikaanse ploeg van teambaas Jonathan Vaughters. Slagter won onder meer twee etappes in Parijs-Nice en dit jaar een rit in de Ronde van Oostenrijk.

,,Ik heb vier geweldige jaren gehad bij mijn huidige team, maar ik voelde dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging”, zei Slagter.