Johaug mist Winterspelen door strafverlenging

De dopingschorsing van de Noorse langlaufster Therese Johaug is door het internationaal sporttribunaal CAS met vijf maanden verlengd. In eerste instantie was de zevenvoudig wereldkampioene voor dertien maanden uitgesloten na een positieve dopingcontrole.

De internationale skifederatie FIS ging in beroep bij het CAS en pleitte voor een langere schorsing. Het sporttribunaal ging daarin mee en schorst Johaug voor achttien maanden. De straf van de 29-jarige Noorse eindigt nu medio april, daardoor kan ze niet meedoen aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

Johaug, ook in het bezit van drie olympische medailles, testte positief door het gebruik van een balsem tegen haar door de zon verbrande lippen. In de balsem die ze kreeg voorgeschreven door haar arts zat een verboden anabole steroïde.

Johaug beweert dat ze niet wist dat ze foute zalf had gebruikt, maar de FIS ziet dat anders. Op de verpakking stond duidelijk een dopingwaarschuwing vermeld.