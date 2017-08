Räikkönen ook volgend jaar bij Ferrari

De Finse coureur Kimi Räikkönen zit ook volgend jaar in de Formule 1 achter het stuur van een Ferrari. De Italiaanse renstal verlengde dinsdag het contract met de wereldkampioen van 2007. Räikkönen, die twintig overwinningen in de koningsklasse van de autosport op zijn naam heeft staan, is momenteel de nummer vijf van de WK-stand met 116 punten.

De 37-jarige Fin draait al jarenlang mee in de Formule 1. Hij debuteerde in 2001 bij Sauber en stapte vervolgens over naar McLaren. In zijn eerste jaar bij Ferrari veroverde Räikkönen direct de wereldtitel. Na twee seizoenen bij Lotus (2012 en 2013) keerde hij weer terug bij de Italiaanse renstal. De Finse veteraan kon sindsdien echter geen rol van betekenis meer spelen in de strijd om het kampioenschap.

Räikkönen staat dit jaar bij Ferrari in de schaduw van zijn Duitse ploeggenoot Sebastian Vettel, die aan kop gaat in het WK met 202 punten. Het contract van Vettel loopt aan het einde van dit seizoen af. De viervoudig wereldkampioen heeft de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis voor zich uitgeschoven, omdat hij zich volledig wil focussen op de strijd om de titel.

Na een maand pauze gaat de Formule 1 komend weekeinde verder met de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Räikkönen won al vier keer in de Ardennen, voor het laatst in 2009. Hij eindigde dit seizoen vier keer op het podium: twee keer als nummer twee, twee keer werd hij derde.