Sijsling snel klaar in New York

Igor Sijsling is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het kwalificatietoernooi voor de US Open in New York. De dertigjarige Amsterdammer, afgezakt naar de 922e plaats op de wereldranglijst, moest zijn meerdere erkennen in de elf jaar jongere Michael Mmoh. De Amerikaan, de nummer 144 in het mondiale klassement, zegevierde binnen een uur in twee sets: 6-3 6-2.

Sijsling deed in 2014 voor de laatste keer mee aan het hoofdtoernooi in New York. Hij strandde toen in de eerste ronde.

In het mannentoernooi is Robin Haase dit jaar de enige Nederlander in het hoofdschema van de US Open.