Haase als 32e geplaatst, Bertens 24e

Tennisser Robin Haase is bij de US Open als 32e geplaatst. De Nederlander stond niet eerder op de voorkeurslijst bij een Grand Slam. Hij kwam in beeld door goede prestaties van de afgelopen weken én het afvallen van enkele topspelers. Haase, de nummer 36 van de wereld, kwam definitief op de lijst nadat ook de Canadees Milos Raonic donderdag had afgehaakt.

Eerder meldden Novak Djokovic (elleboog), titelhouder Stan Wawrinka (knie) en Kei Nishikori (hand) zich al geblesseerd af voor het Amerikaanse grandslamtoernooi.

De Spanjaard Rafael Nadal, specialist in het spel op gravel, is op het Amerikaanse hardcourt als eerste geplaatst. De Brit Andy Murray en de Zwitser Roger Federer zijn twee en drie.

Bij de vrouwen ontbreekt de zwangere Serena Williams, evenals oud-winnares Samantha Stosur (pols) en Victoria Azarenka (privéproblemen). Kiki Bertens is mede daardoor in New York de nummer 24 van de plaatsingslijst. De Tsjechische Karolina Pliskova staat op één, voor de Roemeense Simona Halep en de Spaanse Gabrine Muguruza.