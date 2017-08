Klopp kan spelers lokken met Champions League

Met een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League op zak, verwacht Jürgen Klopp dat Liverpool de komende dagen zaken kan doen op de transfermarkt. Volgens de Duitse trainer is het makkelijker om spelers aan te trekken nu de ‘Reds’ zich hebben verzekerd van een plek in het belangrijkste Europese bekertoernooi. ,,Dit is van grote invloed”, zei Klopp na de tweede zege op Hoffenheim in de play-offs (4-2).

Liverpool hield zich tot nu toe redelijk rustig op de transfermarkt. De nummer vier van afgelopen seizoen in de Premier League betaalde ruim 40 miljoen euro om Mohamed Salah over te nemen van AS Roma. Daarnaast kwamen Andrew Robertson en Dominic Solanke naar Anfield.

,,Als je met spelers praat, beginnen ze vaak over de Champions League. Ze vinden de club geweldig, de manager niet zo slecht, maar spelen in de Champions League maakt het pas echt interessant voor ze”, zei Klopp. Zo hoopt hij in de laatste week van de transferperiode Virgil van Dijk te kunnen losweken bij Southampton.