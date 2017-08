Springruiters nog net naar volgende ronde

De Nederlandse springruiters hebben zich nog net weten te kwalificeren voor de slotronde van de landenwedstrijd op de Europese kampioenschappen in Göteborg. Het kwartet onder leiding van bondscoach Rob Ehrens steeg na het tweede optreden van de twaalfde naar de tiende plaats, precies genoeg voor kwalificatie.

Of Harrie Smolders, Ruben Romp, Marc Houtzager en Jur Vrieling de titel van Aken 2015 met succes kunnen verdedigen is zeer twijfelachtig. Alle toplanden staan er beter voor. Zweden leidt vooralsnog, met 8,21 strafpunten. Zwitserland (11,15) en Ierland en België (12,11) volgen als nummers twee en gedeeld drie. Oranje staat al op 25,53.

Van de ruiters die in Aken succesvol waren is alleen Jur Vrieling nog over. Jeroen Dubbeldam, de individuele kampioen van destijds, Gerco Schröder en Maikel van der Vleuten zijn niet geselecteerd.

In de individuele rangschikking staat Smolders er met de achttiende plaats het beste voor. Met Don VHP Z heeft hij 5,52 strafpunten achterstand, iets meer dan een springfout, op de Zweedse koploper Peder Fredericson met All-In. Vrieling is met VDL Glasgow van het Merelsnest 26e, op 8,66. Houtzager en debutant Romp staan respectievelijk 35e en 64e.