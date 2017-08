Ginobili (40) gaat nog jaar door bij Spurs

Manu Ginobili gaat toch nog een jaar door als basketballer. De veertigjarige Argentijn kwam donderdag (plaatselijke tijd) met San Antonio Spurs tot een akkoord voor verlenging van zijn contract.

Ginobili is in de geschiedenis van de NBA de achtste speler die zijn gehele profloopbaan bij dezelfde club speelde, voor een periode van ten minste zestien jaar. Tim Duncan en Tony Parker gingen hem bij San Antonio voor. De andere vijf basketballers zijn Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, John Stockton, Reggie Miller en John Havlicek.

Vorig seizoen kwam Ginobili, die in 2002 zijn debuut maakte voor de Spurs, in 69 wedstrijden in actie. In de verloren halve eindstrijd tegen de Golden State Warriors kreeg de basketballer eind mei applaus van de fans van de Spurs, die toen nog in de veronderstelling waren dat hij aan zijn laatste duel bezig was.