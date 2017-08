Volleyballers openen EK met verlies

De Nederlandse volleyballers zijn in mineur begonnen aan het EK in Polen. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen ging in Katowice met 1-3 onderuit. Alleen in de derde set kon Oranje de sterke Turken de baas blijven: 19-25 22-25 25-21 22-25.

Nederland speelde eerder dit jaar in de World League ook tegen Turkije. Oranje verloor toen in Ankara met 3-2. Vorig jaar plaatste de Nederlandse ploeg zich nog wel ten koste van de Turken direct voor het EK. Via het derde en laatste kwalificatietoernooi stelde Turkije alsnog een EK-ticket veilig.

Nederland speelt zondag tegen titelhouder Frankrijk en maandag tegen Belgiƫ. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen een play-offronde.