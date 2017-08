Hockeysters heroveren Europese titel

De Nederlandse hockeysters hebben de Europese titel heroverd. Oranje was in het stampvolle Wagener Stadion met 3-0 te sterk voor België. Voor de thuisploeg kwamen Carlien Dirkse van den Heuvel, Kelly Jonker en Ireen van den Assem (strafbal) tot scoren.

Voor Nederland was het de negende Europese titel bij de dertiende editie van het EK. Twee jaar geleden verloor Oranje in Londen in de finale van Engeland, dat in Amsterdam met brons genoegen moest nemen. België debuteerde in de EK-finale en veroverde met zilver de eerste EK-medaille ooit.

Met de verdiende triomf voor eigen publiek bekroonde de Nederlandse ploeg een succesvolle hockeyzomer. Begin juli sloot Oranje de halvefinaleronde in de World League in Brussel winnend af. Daarna was Nederland ook de sterkste bij een vierlandentoernooi in Barcelona.

Annan kreeg bij de EK in eigen land nogmaals de bevestiging dat het Nederlandse vrouwenhockey ook zonder de ‘Grote Drie’ (Maartje Paumen, Naomi van As, Ellen Hoog) internationaal meetelt. De Australische oud-international moest na Rio 2016 (zilver) voor onder anderen middenveldster Eva de Goede (rustjaar) en keepster Joyce Sombroek (gestopt) eveneens vervangers zoeken.

De vernieuwde en verjongde selectie van Annan bleek in het Amsterdamse Bos bestand tegen de druk van het moeten presteren voor eigen publiek. Ook de bondscoach zelf, die in Rio de Janeiro soms leek bevangen door stress, maakte een veel stabielere indruk dan een jaar geleden in Brazilië.

Na de magere winst (1-0) in de groepswedstrijd tegen België wist Nederland dat de finale tegen de outsider vooraf nog geen gelopen koers was. Oranje miste in de eerste helft legio kansen. Alleen Dirkse Van den Heuvel kwam uit een schitterende aanval tot scoren (1-0). Na de pauze bleef België er door de Nederlandse schotloosheid in geloven. In het laatste kwart zorgde Jonker van dichtbij voor de bevrijdende 2-0. Van den Assem benutte in de laatste minuut nog een strafbal: 3-0.