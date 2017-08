Hockeysters mikken op negende titel

De Nederlandse hockeysters gaan zaterdagavond vanaf 20.00 uur voor goud bij de EK in eigen land. Oranje kan in de finale tegen België in het uitverkochte Wagener Stadion de negende Europese titel binnenhalen. De achtste gouden EK-medaille veroverde Nederland in 2011. Daarna gingen Duitsland (2013) en Engeland (2015) met de Europese titel aan de haal.

België behaalde bij de hockeyvrouwen nog nooit een EK-medaille. Volgens bondscoach Niels Thijssen is zijn ploeg kansloos tegen de regerende wereldkampioen. ,,Ik geef ons 2 procent kans”, beweerde hij. Zijn collega Alyson Annan weet echter wel beter. Oranje won in de groepsfase slechts met 1-0 van België. ,,Het is een heel stugge ploeg. Het wordt een pittige finale, die we zeker niet zomaar even gaan winnen”, waarschuwde de bondscoach van Nederland.