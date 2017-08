Murray mist ook US Open

Andy Murray mist ook de US Open. De Schotse nummer twee van de wereldranglijst heeft nog te veel last van een heupblessure.

Murray heeft al langer last van zijn heup. Hij begon nog wel aan zijn favoriete grandslam op Wimbledon, maar werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey. Murray hinkte tijdens dat duel soms over de baan. De Schot meldde zich vervolgens ook af voor de Rogers Cup in Montreal en het toernooi van Cincinnati. Daardoor verloor hij zijn koppositie op de wereldranglijst aan Rafael Nadal.

,,Ik heb rust genomen en wilde zo herstellen”, vertelde Murray op een persconferentie. ,,Ik heb de afgelopen dagen ook goed getraind maar het is nu te zwaar voor me om het toernooi te winnen. En daar is het me altijd om te doen.”

Murray is niet de eerste topspeler die moet afzeggen. Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Milos Raonic en Kei Nishikori gingen hem voor.