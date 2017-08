Sunweb zet Barguil uit Vuelta

De ploegleiding van Sunweb heeft Warren Barguil zaterdag uit de Ronde van Spanje gezet. De Franse klimmer, die na dit seizoen vertrekt naar Fortuneo-Oscaro, moet naar huis omdat hij zich niet heeft gehouden aan de ploegorders. Zo weigerde Barguil vrijdag in de finale van de zevende etappe te wachten op kopman Wilco Kelderman, die een lekke band had opgelopen. Kelderman verloor daardoor kostbare seconden op zijn concurrenten voor het algemeen klassement.

,,Ik voel me erg goed en heb goede benen”, zei Barguil zaterdag in een verklaring van de ploeg. ,,Ik zie mezelf in een andere rol en wil graag aanvallen in de bergen, zoals ik ook in de Tour heb gedaan. Het is teleurstellend dat ik de Vuelta moet verlaten, maar ik heb deze beslissing te accepteren.”

De ploegleiding van Sunweb besloot zaterdagochtend, kort voor de start van de achtste rit, om de 25-jarige klimmer uit de Vuelta te halen. De Fransman won enkele weken geleden in de Tour de France twee etappes en schreef ook het bergklassement op zijn naam. Kort na de Tour werd bekend dat Barguil de ploeg van manager Iwan Spekenbrink na dit seizoen gaat verlaten. Hij ondertekende een contract voor drie jaar bij de Franse ploeg Fortuneo-Oscaro.

Sunweb wees Kelderman aan als kopman voor de Vuelta, met Barguil als ‘meesterknecht’ naast hem. De Fransman kon zijn eigen ambities echter niet verbergen, zo bleek vrijdag weer. De ploegleiding gaf Barguil orders om te wachten toen Kelderman lek reed, maar hij weigerde dat en kwam in de eerste groep met klassementsrenners over de finish. Kelderman, die wel hulp kreeg van ploeggenoot Sam Oomen, verloor zeventien seconden.

De Fransman passeerde Kelderman daardoor in het algemeen klassement. De Fransman stond dertiende op 1.43 van rodetruidrager Chris Froome, Kelderman moet als nummer veertien twee tellen meer toegeven. Oomen staat vijftiende op 2.14. De twee Nederlanders schuiven een plekje op nu Barguil uit de Vuelta is gezet.

Volgens Sunweb pikt de Fransman na de Ronde van Spanje gewoon zijn afgesproken programma weer op.