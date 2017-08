Bendsneyder crasht op Silverstone

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zijn nieuwe contract in de Moto2 zondag in de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone geen extra glans kunnen geven. In de voorlaatste ronde van de race in de Moto3 ging de achttienjarige Rotterdammer onderuit na contact met de Spanjaard Juanfran Guevara. De race werd na die crash stilgelegd.

Bendsneyder bleef ongedeerd, maar Guevara moest langs de baan worden behandeld door artsen. Voor de race maakte hij zijn overstap naar de Moto2 bekend; Bendsneyder rijdt de komende twee seizoenen voor het Franse Tech3-team.

De Spanjaard Aron Canet, die aan de leiding lag van een grote groep coureurs, werd tot winnaar uitgeroepen. De Italiaan Enea Bastianini legde beslag op de tweede plaats, de Spanjaard Jorge Martin werd derde. Joan Mir uit Spanje blijft aan de leiding in het WK-klassement.