De Vries tweede in Formule 2 op Spa

Enkele uren voor de Formule 1-bolides over het circuit van Spa-Francorchamps razen, heeft Nyck de Vries op de Belgische baan een podiumplaats bemachtigd in de Formule 2. De 22-jarige Fries eindigde voor de ogen van duizenden landgenoten op de tribunes als tweede in de sprintrace van zondag, achter de jonge Braziliaan Sérgio Sette Câmara. Een dag eerder was De Vries in de eerste race als vijfde afgevlagd.

De Vries reed op Spa-Francorchamps voor het eerst voor zijn nieuwe team Racing Engineering. Hij verhuisde afgelopen week van Rapax naar de Spaanse renstal.

Het racetalent uit Sneek, dat al sinds 2010 onderdeel is van het talentprogramma van Formule 1-renstal McLaren, rijdt dit seizoen voor het eerst in de Formule 2. Hij won eind mei de race in Monaco. De Vries droomt van een kans in de koningsklasse Formule 1.