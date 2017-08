Hockeyers gaan voor titel en eerherstel

De Nederlandse hockeyers kunnen zondag de Europese titel prolongeren. Oranje begint om 16.00 uur in het volgepakte Wagener Stadion aan de finale tegen België. De manschappen van bondscoach Max Caldas zijn gebrand op eerherstel. Het groepsduel met België verliep maandag dramatisch. De thuisploeg ging met historische EK-cijfers onderuit: 0-5.

,,We hebben zeker een rekening met België te vereffenen. Er is niets mooiers om dat in de finale te doen”, liet de excellerende aanvaller Mirco Pruyser (18 goals in laatste 19 interlands) op voorhand weten.

Nederland herstelde zich na de blamage tegen België goed. Dankzij overwinningen op Oostenrijk (6-0) en Engeland (3-1) haalde Oranje voor de twaalfde keer de EK-finale. Nederland won de titel in 1983, 1987, 2007 en 2015.

België wacht nog op de eerste Europese titel. De ‘Red Lions’ behaalden in 2007 brons en in 2013 zilver.