Semenya snelste ooit op 600 meter

Caster Semenya heeft zondag op de ISTAF, een internationaal sportevenement in Berlijn, de snelste tijd ooit op de 600 meter gelopen. De 26-jarige Zuid-Afrikaanse zette op de niet-olympische afstand een tijd neer van 1.21,77. Daarmee verbeterde ze het oude record van de Cubaanse Ana Fidelia Quirot met 0,86 seconden.

De olympisch kampioen en drievoudig wereldkampioen op de 800 meter heeft gemengde gevoelens bij Berlijn. Daar veroverde Semenya, van wie bekend is dat ze van nature meer testosteron bezit dan andere vrouwen, acht jaar geleden haar eerste wereldtitel. Meteen hierna barstte wereldwijd een discussie los of Semenya wel een vrouw zou zijn. De Zuid-Afrikaanse onderwierp zich aan een geslachtstest en kreeg pas na elf maanden, in augustus 2010, toestemming om weer aan vrouwenwedstrijden deel te nemen.

Een van de eerste gelegenheden was toen de ISTAF, een sterk bezet atletiekevenement. ,,Ik heb me in zeer moeilijke tijden altijd zeer welkom gevoeld bij ISTA”, zei Semenya voorafgaand aan de editie van dit jaar.