Teambaas Horner: Verstappen heeft pure pech

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing zei zondag na afloop van de Grote Prijs van België begrip te hebben voor de frustraties bij Max Verstappen na diens zesde uitvalbeurt in twaalf races dit seizoen.

Hij wees erop dat zowel motorenleverancier Renault als de speciale adviseur en viervoudig wereldkampioen Alain Prost hun verontschuldigingen zijn komen aanbieden bij Verstappen.

Volgens Horner is zijn coureur getroffen door pure pech. Dat de Limburger vaker dan teamgenoot Daniel Ricciardo te maken heeft met de onbetrouwbaarheid van de Renault-motor, heeft volgens de teambaas niets met zijn rijstijl te maken. ,,Max heeft gewoon pech. Ik weet niet of hij op weg naar het circuit een zwarte kat is tegengekomen of onder een ladder door is gelopen”, grapte hij.

Naar zijn zeggen is Renault zich bewust dat de betrouwbaarheid van de motor niet is zoals het hoort te zijn. ,,We zijn een betalende klant en de service die we krijgen is ondermaats”, aldus Horner. ,,Dit ligt buiten onze macht. Het enige dat we kunnen doen is druk te zetten op onze leverancier en te zeggen: ‘Kom op, zorg dat het in orde komt.”