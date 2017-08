Toekomst van Cannondale-Drapac in gevaar

De toekomst van WorldTourploeg Cannondale-Drapac, de werkgever van onder anderen Dylan van Baarle, is in gevaar na het afhaken van een sponsor. ,,Zonder deze partner kunnen we onze financiële zekerheid niet garanderen en daardoor komt ook onze WorldTourlicentie in het gedrang”, liet het Amerikaanse wielerteam weten.

,,We blijven hoopvol dat deze situatie zich alsnog zelf oplost in de komende dagen en het team nieuwe financiële steun kan vinden. Maar omdat we niets kunnen garanderen, hebben we al onze renners en leden van de staf verlost van hun contractuele verplichtingen voor 2018. Pas als de toekomst verzekerd is, zullen de contracten alsnog nageleefd worden.”

Ook de Colombiaan Rigoberto Urán, die deze zomer in de Tour als tweede eindigde, rijdt voor Cannondale. Naast Van Baarle staan dit jaar ook Sebastian Langeveld, Wouter Wippert en Tom-Jelte Slagter onder contract bij deze ploeg. Slagter maakte afgelopen maandag bekend dat hij naar de Zuid-Afrikaanse ploeg Dimension Data overstapt.