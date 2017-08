Verstappen wil snel en slim naar het podium

Max Verstappen begint zondag vol goede moed aan de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps (aanvang: 14.00 uur). De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull moest zaterdag in de kwalificatie de snellere bolides van Mercedes en Ferrari weliswaar opnieuw voor zich dulden. Als ‘best of the rest’ (vijfde startplek) voelde zijn afsluitende kwalificatierondje echter heel fijn aan. ,,Die ronde verdiende meer dan de vijfde plaats.”

Verstappen verloor de realiteit echter niet uit het oog. ,,Op dit moment kan ik gewoon niet vechten met de jongens voor me. Ik moet niet alleen slimmer zijn, maar ook sneller. En het wordt lastig inhalen als je niet snel genoeg bent. We moeten in de race wachten op foutjes van de rijders voor ons.”

Lewis Hamilton gaat voor de 68e keer in zijn carrière van start op poleposition. De Britse coureur van Mercedes evenaart daarmee het record van Michael Schumacher in de koningsklasse van de autosport. De Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) vertrekt vanaf de tweede startplek.