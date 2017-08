Haase en Bertens in actie op US Open

Robin Haase en Kiki Bertens beginnen aan de US Open. De beste Nederlandse tennissers van dit moment zijn allebei ingedeeld op de eerste wedstrijddag van het grandslamtoernooi in New York. Ook Richèl Hogenkamp moet maandag de baan op. Lesley Kerkhove, de vierde Nederlandse deelnemer in het enkelspel, speelt dinsdag pas.

Haase begint om 17.00 uur Nederlandse tijd aan zijn partij tegen de Brit Kyle Edmund. De dertigjarige Hagenaar, die op de wereldranglijst de 36e plek inneemt, behoort voor het eerst in zijn loopbaan tot de geplaatste spelers bij een grandslamtoernooi. Edmund is de mondiale nummer 45. Haase kwam op de US Open nog nooit verder dan de tweede ronde. Stan Wawrinka en Novak Djokovic, de finalisten van vorig jaar, ontbreken allebei wegens blessures. Ook de Schot Andy Murray doet niet mee.

Bertens, die als 24e is geplaatst, speelt de tweede partij op baan 9 en treft Maria Sakkari uit Griekenland. Hogenkamp staat vanaf 17.00 uur tegenover Arina Rodionova uit Australië.