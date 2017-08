Sjarapova viert terugkeer grand slam met winst

Maria Sjarapova heeft op de US Open in drie sets van de als tweede geplaatste Simona Halep uit Roemenië gewonnen. In het Arthur Ashe-stadion won Sjarapova de eerste (6-4) en laatste (6-3) set, tussendoor probeerde Halep (4-6) iets terug te doen.

De Russin, in 2006 winnares in New York, kreeg van de organisatie een wildcard voor deelname aan het toernooi. Het was haar terugkeer op een grand slam. In april maakte ze haar rentree na een dopingschorsing, maar ontbrak daarna om verschillende redenen op Roland Garros en Wimbledon.