Titelverdedigster Kerber verliest op US Open

Titelverdedigster Angelique Kerber is al uitgeschakeld in de eerste ronde van de USOpen. De Duitse was niet opgewassen tegen de negentienjarige Japanse Naomi Osaka. De Aziatische won de partij met 6-3 6-1.

Kerber schreef vorig jaar de Australian Open en de US Open op haar naam en haalde de finale op Wimbledon. Ze werd voor de tweede keer in haar loopbaan de nummer één van de wereld. Maar dit seizoen vallen haar prestaties tegen. In Australië en Wimbledon verloor ze in de vierde ronde. Op Roland Garros werd ze ook in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze raakte haar eerste plek op de mondiale ranglijst kwijt aan de Tsjechische Karolina Pliskova.

In New York hoopte ze op een ommekeer, maar de jonge Japanse Osaka domineerde de partij en sloeg Kerber in twee sets van de baan.