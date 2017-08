Op de baan waar hij in 2009 de titel veroverde, bereikte Juan Martin del Potro de tweede ronde van de US Open. De 28-jarige tennisser uit Argentinië was in het befaamde Arthur Ashe Stadium in drie sets te sterk voor de Zwitser Henri Laaksonen: 6-4 7-6 (3) 7-6 (5). De nummer 24 van de plaatsingslijst benutte met zijn zestiende ace zijn derde matchpoint. Hij speelt in de tweede ronde tegen de Spaanse debutant Adrian Menendez-Maceiras.

article

827845

NEW YORK (ANP) - Op de baan waar hij in 2009 de titel veroverde, bereikte Juan Martin del Potro de tweede ronde van de US Open. De 28-jarige tennisser uit Argentinië was in het befaamde Arthur Ashe Stadium in drie sets te sterk voor de Zwitser Henri Laaksonen: 6-4 7-6 (3) 7-6 (5). De nummer 24 van de plaatsingslijst benutte met zijn zestiende ace zijn derde matchpoint. Hij speelt in de tweede ronde tegen de Spaanse debutant Adrian Menendez-Maceiras.

https://nieuws.nl/sport/20170830/del-potro-wint-in-drie-sets/

https://cdn.nieuws.nl/media/2017/08/31001808/del-potro-wint-in-drie-sets.jpg

Sport