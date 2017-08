De Britse topwielrenster Lizzie Deignan komt niet meer in actie in de Boels Ladies Tour. Ze is getroffen door een acute blindedarmontsteking. Oud-wereldkampioene Deignan, die fietst voor het Nederlandse team Boels Dolmans, is al geopereerd. Ze stond tiende in de tussenstand na twee etappes.

Annemiek van Vleuten is de leider in de Nederlandse etappekoers voor vrouwen. De derde etappe op donderdag is een individuele tijdrit over 18,1 kilometer in Roosendaal.