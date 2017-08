Schakers Giri en Bok naar wereldbeker

De Nederlandse schakers Anish Giri en Benjamin Bok nemen vanaf zondag deel aan de FIDE World Cup 2017 in Tbilisi. Dit knock-outtoernooi is onderdeel van de WK-cyclus 2017-2018. Het evenement start met 128 spelers.

De twee finalisten plaatsen zich voor het kandidatentoernooi in 2018. Zij zullen tot en met 27 september in de Georgische hoofdstad verblijven. Het wereldbekertoernooi was nog nooit zo sterk bezet als dit jaar. Naast wereldkampioen Magnus Carlsen nemen de beste vijftien spelers van de wereldranglijst deel.

Bok kwalificeerde zich via het Europees kampioenschap 2017 voor de World Cup en speelt in de eerste ronde tegen de Russische grootmeester Vladislav Artemiev. Giri neemt deel in Tbilisi op grond van zijn hoge klassering op de wereldranglijst. De Nederlander neemt het in de eerste ronde op tegen grootmeester Nana Dzagnidze die een thuiswedstrijd speelt.

Tot en met de halve finales worden er twee reguliere partijen gespeeld en, indien deze geen winnaar opleveren, diverse rapid- en snelschaakpartijen in de tiebreak om een beslissing te forceren.