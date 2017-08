Maria Sjarapova heeft de derde ronde bereikt van de US Open in New York. De dertigjarige tennisster uit Rusland was in drie sets te sterk voor de Hongaarse Timea Babos, de nummer 59 van de wereldranglijst. De kampioene van 2006 zegevierde met 6-7 (4) 6-4 6-1. Sven Groeneveld, de Nederlandse coach van Sjarapova, keek vanaf de tribunes in het Arthur Ashe Stadium vooral in de derde set tevreden toe.

article

827853

NEW YORK (ANP) - Maria Sjarapova heeft de derde ronde bereikt van de US Open in New York. De dertigjarige tennisster uit Rusland was in drie sets te sterk voor de Hongaarse Timea Babos, de nummer 59 van de wereldranglijst. De kampioene van 2006 zegevierde met 6-7 (4) 6-4 6-1. Sven Groeneveld, de Nederlandse coach van Sjarapova, keek vanaf de tribunes in het Arthur Ashe Stadium vooral in de derde set tevreden toe.

https://nieuws.nl/sport/20170831/sjarapova-veerkrachtig-door-in-new-york/

https://cdn.nieuws.nl/media/2017/08/31033605/sjarapova-veerkrachtig-door-in-new-york.jpg

Sport