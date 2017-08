Tweede dagsucces Van Vleuten in Ladies Tour

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft haar tweede zege binnen in de Boels Rental Ladies Tour. De Nederlands kampioene schreef donderdag ook de individuele tijdrit op haar naam. De klassemenstsleidster zette na 16,9 kilometer in Roosendaal de beste tijd neer: 22.12.

Ellen van Dijk, die tweede staat in de algemene rangschikking, was 4 seconden langzamer. Linda Villumsen, die voor Nieuw-Zeeland rijdt, eindigde op 26 seconden van de winnares op de derde plek. Van Vleuten won dinsdag al de proloog in haar woonplaats Wageningen. Ze verstevigde donderdag haar leidende positie in het klassement. Van Dijk volgt op 9 seconden.

De Britse wielrenster Lizzie Deignan verscheen niet meer aan de start. De oud-wereldkampioene werd getroffen door een acute blindedarmontsteking en onderging meteen een operatie. Deignan, die voor Boels Dolmans rijdt, stond tiende in de tussenstand na twee etappes.

De Ladies Tour telt in totaal zes etappes. Vrijdag staat er een etappe over 121,4 kilometer op het programma tussen Gennep en Weert. Zondag eindigt de wedstrijd in het Limburgse Sittard.